Laatste honderdjarige van 2016 in Kerkrade.

redactie van Parkstadactueel |

Een dag eerder dan iedereen luidde Peter Mennis in zorgcentrum Vroenhof zíjn nieuw jaar in. Op de laatste dag van 2016 werd de heer Mennis honderd jaar.

Burgemeester Som feliciteerde hem persoonlijk met het behalen van die mijlpaal. Peter Mennis werd in 1916 geboren in Aken als zoon van Joseph en Maria Mennis. Bijna 23 jaar later trouwde hij met Gerda Mennis.