Nieuwjaarswandeling IVN Kerkrade op zondag 8 januari.

Ton Reijnaerts |

Zondag 8 januari maakt IVN Kerkrade haar jaarlijkse Nieuwjaarswandeling door de Groene Long van Kerkrade. Olaf Op den Kamp laat deelnemers kennis maken met de bijzondere natuur van de Anstelvallei. Ook zal de excursieleider stilstaan bij de geschiedenis van het gebied. Olaf Op den Kamp is een natuur en cultuurkenner van de streek. Zo is de Limburger de auteur van het IVN-jubileumboek ‘Natuurlijk Kerkrade’.

Na afloop van de nieuwjaarwandeling is er een gezellig samenzijn in het IVN home met koffie/thee en/of een heerlijk glaasje Glühwein. De start van de wandeling is ook bij het IVN home aan de Kaffebergsweg 2a in Chevremont. Vertrek in Kerkrade is 13.30. Deelname aan de nieuwjaarwandeling is gratis. Meer info via: ivn.kerkrade@gmail.com of tel: 045-5354560/ 06-22188175.

Foto Lucho Carreno