Programma van Cultuurhuis Heerlen van 6 tot 8 januari

Wegens enorm succes geprolongeerd.

Rolf Kaulard & Happy Swing

datum: vrijdag 6 januari

aanvang: 20.30 uur

entree: Voorverkoop 18.50 euro. Avondkassa 20.00 euro

Rolf Kaulard en Happy Swing is een 13 koppige band onder leiding van trompettist Rolf Kaulard. Happy Swing staat voor een professionele show geënt op de “ happy “ klanken van de legendarische bandleider James Last. Een avond van operette tot Pop, van de Middellandse Zee tot Rusland, van het strand tot hoog in de bergen, deze band neemt zijn publiek mee op een muzikale rondreis. Alle titels zijn bekend en beroemd van de James Last Band, en vinden hun oorsprong in hun grote hits. De nummers werden door James Last in zijn typische stijl gearrangeerd en worden ook vanavond zo gespeeld.

Kom en geniet voor nop !!!

met Yesterday

datum: zondag 8 januari

aanvang: 14.30 uur

entree: GRATIS

Skip Elbertsen (slaggitaar & zang), Cor de la Bije (sologitaar & zang), Roy de Jong (basgitaar & zang) en Joop Stevens (slagwerk & zang) vormen samen de band “ Yesterday ”. Muzikanten die al tientallen jaren opereren in de Limburgse popscene.

Zoals je ziet zitten ze nog altijd gevangen in de jaren 60 en 70. Dat blijkt ook wel uit hun repertoire dat grotendeels uit die periode afkomstig is. Alle groten, zoals de Beatles, de Stones, Creendence Clearwater Revival, Elvis, the Shadows en noem ze allemaal maar op, komen tijdens hun optreden voorbij. Een enthousiaste band die “back to memorylane” weer helemaal waar maakt. Een optreden dat je niet mag missen.

Cultuurhuis Heerlen

Sittarderweg 145

6412 CD Heerlen

info@cultuurhuisheerlen.nl

Reserveren: http://www.cultuurhuisheerlen.nl/reserveren.html

Foto’s Cultuurhuis Heerlen en Lucho Carreno