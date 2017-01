6 januari Rolf Kaulard & the happy swing orchestra

Wegens enorm succes geprolongeerd.

Rolf Kaulard & Happy Swing

datum: vrijdag 6 januari

aanvang: 20.30 uur

entree: Voorverkoop 18.50 euro. Avondkassa 20.00 euro

Rolf Kaulard en Happy Swing is een 13 koppige band onder leiding van trompettist Rolf Kaulard. Happy Swing staat voor een professionele show geënt op de “ happy “ klanken van de legendarische bandleider James Last. Een avond van operette tot Pop, van de Middellandse Zee tot Rusland, van het strand tot hoog in de bergen, deze band neemt zijn publiek mee op een muzikale rondreis. Alle titels zijn bekend en beroemd van de James Last Band, en vinden hun oorsprong in hun grote hits.

Cultuurhuis Heerlen

Sittarderweg 145

6412 CD Heerlen

info@cultuurhuisheerlen.nl

Reserveren: http://www.cultuurhuisheerlen.nl/reserveren.html