Bijeenkomst concept Woonvisie 10 januari in Landgraaf.

De gemeente Landgraaf heeft dit jaar, binnen de stadsregio Parkstad Limburg, meegewerkt aan het opstellen van een nieuwe regionale/lokale woonvisie. Er ligt nu een concept Woonvisie, die mede is gebaseerd op ideeën van inwoners en andere partijen. Dit concept willen we graag delen en bespreken tijdens een bijeenkomst op dinsdagavond 10 januari 2017 van 19.00 tot 21.00 uur in de Pinkpopzaal van het Burgerhoes

Deze bijeenkomst volgt op een aantal regionale informatiesessies en de Landgraafse bijeenkomst van 17 februari 2016. Toen hebben we, samen met de deelnemers, als opmaat naar de concept Woonvisie uitgebreid van gedachten gewisseld over de trends op het gebied van wonen, de woningmarkt en zorg. Daarop volgt nu, volgens afspraak, de bijeenkomst om de concept Woonvisie te bespreken. Deze woonvisie willen we in de eerste helft van 2017 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorleggen. De tekst van de Woonvisie vindt u hier.

Graag aanmelden we hopen u op 10 januari te begroeten. U kunt zich voor deze avond aanmelden door een mail te sturen naar gemeente@landgraaf.nl, onder vermelding van ‘aanmelding bijeenkomst woonvisie’ of telefonisch via 14 045.