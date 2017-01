redactie van Parkstadactueel |

Wethouder Martin de Beer op bezoek geweest bij het briljanten 65-jarige huwelijksjubileum van het echtpaar Pasman uit Welten. Maar niet alleen de huwelijksdag werd gevierd; mevrouw Pasman werd vandaag ook nog negentig jaar. Femie en Lex Pasman kwamen begin jaren zeventig vanuit Den Haag naar Heerlen omdat Lex voor het ABP ging werken.

Het echtpaar wist zich goed te nestelen in Zuid-Limburg. Lex was oprichter van het Open Huis, initiatiefnemer van de Kerst-inn in de schouwburg, het WAO-huis en voorzitter van Natuurvriendenhuis Eikhold. Echtgenote Femie was artistiek met het maken van grote schitterende (religieuze) wandkleden voor kerken en kapellen. Werken hangen onder meer in het Zuyderlandziekenhuis in Heerlen, de kerk op het Tempsplein, de kapel van het Bernardinuscollege; zelfs internationaal tot in Dresden toe. Femie en Lex wonen nog helemaal zelfstandig. Het geheim van hun respectabele leeftijd en vitaliteit is volgens Femie: “een beetje positief blijven…”.

Foto FB Martin de Beer