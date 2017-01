Frans Voncken ,,Herindeling draait om het nuchtere verstand, maar ook om de emotie.”

“Herindeling draait om het nuchtere verstand, maar ook om de emotie. Heel nuchter geredeneerd is de fusie van Landgraaf en Heerlen een goede optie. Zeker als daardoor meer geld naar de gemeente vloeit . Die herindeling is een eerste begin, want één gemeente Parkstad zie ik als de echte oplossing. “

“Belangrijk is in elk geval dat in die nieuwe gemeente ook korte lijnen met ondernemers worden uitgezet. Op dat vlak doet Landgraaf het gewoon goed. Die eigen identiteit van buurten en kernen blijft trouwens wel overeind. Nieuwenhagen, Schaesberg en Ubach over Worms zijn ook zichzelf gebleven in Landgraaf.

Bij zo’n fusie gaat het niet alleen om grote gewichtige zaken. Het zijn de kleine dingen die het doen. De eigen straat, de vereniging, de voorziening om de hoek. Die emoties zijn zo belangrijk voor de mensen. Als bij ons in een van de achttien bakkerswinkels een brood wordt verkocht, is dat ook emotie. De consument doet dat in de overtuiging dat hij bij ons iets goeds krijgt. Daarom moeten bij het besluit tot fusie de belangen van de inwoners van Landgraaf goed zijn geborgd. En de politiek moet oog blijven houden voor die emotie.”

Foto Landgraaf.nl