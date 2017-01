HAPPY NEW YEAR ft. Essence of Dawn & Beyond bij de Oefenbunker.

redactie van Parkstadactueel/Oefenbunker |

Happy New Year….met dit evenement zal de Oefenbunker het nieuwe live seizoen voor 2017 inluiden. Naast een stevige portie Female fronted metal en progressieve rock zal op deze avond ook de diploma uitreiking voor de deelnemers van onze cursus geluidstechniek plaats vinden.

Tot 6 januari @Oefenbunker!

Essence of Dawn. Na enkele jaren muzikale stilte vond gitarist Martijn Brauwers dat hij toch weer het podium op moest. Na enkele wisselingen is er nu sinds 2016 een formatie waarmee de podia bestormd gaan worden. Het begin is er. De stijl is het beste te beschijven als: Female fronted metal. Denk aan een mix van trash met een melodische omlijsting met een progressief randje.

De ervaren muzikanten van Essence of dawn staan garant voor een energieke live show.

Beyond

Progressieve Rockband uit Landgraaf

