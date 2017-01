Roda JC naar de Portugese Faro.

redactie van Parkstadactueel/RodaJC |

Vanochtend om 4.00 uur Nederlandse tijd vertrokken de selectiespelers en staf van Roda JC Kerkrade vanuit het Parkstad Limburg Stadion met de bus naar Eindhoven Airport om van daar te vliegen naar het Portugese Faro, waar de club tot en met dinsdag 10 januari een trainingskamp belegt ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft.

Via de website van Rodajc.nl houdt dagelijks op de hoogte van de verrichtingen in Almancil, Vale Do Lobo, waar de selectie – op dezelfde locatie als vorig jaar – zijn trainingen afwerkt. Tijdens deze trainingsweek staat er één wedstrijd gepland. De selectie van hoofdtrainer Yannis Anastasiou speelt op zondag 8 januari om 14.30 uur een oefenduel tegen GD Estoril-Praia in Lissabon. Deze ploeg komt uit in de hoogste Portugese divisie.

www.rodajc.nl

foto Rodajc