‘Samenvoeging biedt ook internationaal grote kansen’

Jan Regterschot uit Landgraaf, oud OR-voorzitter Bombardier Transportation

“De fusie van Landgraaf en Heerlen biedt gigantische mogelijkheden in het Duitse achterland. Je straalt meer macht en power uit. Het is eigenlijk heel simpel. Alleen als je groot genoeg bent, tel je ook bij onze Oosterburen mee.

Als oud-voorzitter van treinfabrikant Bombardier in Duitsland heb ik dat zelf ervaren. Je had goede contacten met de top van de SPD, de Duitse equivalent van de PvdA, omdat je de belangen van zo’n 15.000 medewerkers behartigde. In de huidige, kleinschalige vorm, loopt het spoor voor Landgraaf alleen heel snel dood. Word je ook internationaal volledig voorbij gelopen. Samen met Heerlen word je wél gezien door het bedrijfsleven en bijvoorbeeld de technische universiteit in Aken. Het nieuwe wegennet in Parkstad biedt dan ook volop mogelijkheden voor echte economische groei door extra kansen op de vestiging van logistieke bedrijven Met alleen dat brokje toerisme in Landgraaf doe je de burgers tekort.

Kijk eens naar Sittard-Geleen, wat daar nu gebeurt met VDL NedCar. Die autofabriek levert duizenden nieuwe arbeidsplaatsen op en dat is mede mogelijk geworden doordat die fusiegemeente sterk genoeg was om als serieuze gesprekspartner op te treden. Dat is voor mij hét voorbeeld van de mogelijkheden die Landgraaf-Heerlen als één sterke gemeente ook in petto heeft.

De visie van de tegenstanders van de fusie reikt jammer genoeg niet verder dan de gemeentegrens van Landgraaf. Met die dorpse opstelling bereik je in het Europa van de open grenzen helemaal niets. Die tegenstanders zaaien ook nog angst met hun idiote verhalen dat wij in Landgraaf voor het Maankwartier moeten betalen, terwijl dat project financieel helemaal afgedekt is. In Heerlen hoor ik toch ook niemand klagen dat de inwoners daar moeten meebetalen aan de peperdure uitbreiding van het gemeentehuis in Landgraaf? Politiek bedrijven die louter over het eigen Marktplein gaat, is achterhaald en niet meer van deze tijd. Uiteindelijk worden de inwoners van Landgraaf daar de dupe van.

Ik hoop toch echt dat het CDA-Landgraaf zich niet laat meesleuren in die oneigenlijke sentimenten van een kleine groep mensen, de rug recht houdt en instemt met de fusie. Anders worden de inwoners van Landgraaf dubbel slachtoffer: een toekomst met financiële tekorten en afkalvende voorzieningen en ook nog jarenlange politieke instabiliteit. Dat wil je je burgers toch niet aandoen? Besturen is immers vooruitzien.”

