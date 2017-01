Vrijwilligerscentrale Welsun in het Burgerhoes landgraaf.

De Vrijwilligerscentrale van Welsun is vanaf vandaag ook bereikbaar in het Burgerhoes. Op dinsdag- en donderdagochtend kun je ze vinden in de centrale hal tussen 9.00 en 12.00 uur. Ze blijven van maandag tot en met vrijdag (van 9.00 tot 12.30 uur) ook op het SUN-plein bereikbaar.

Interesse in vrijwilligerswerk? Iedereen is welkom. Loop eens binnen tijdens de spreekuren of kijk op www.welsun.nl/vrijwilligerscentrale voor actuele vacatures. Er is altijd wel iets te vinden dat aansluit bij je interesses en mogelijkheden. Ook wanneer je als organisatie op zoek bent naar vrijwilligers, ben je welkom.