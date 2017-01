Band “ Yesterday ”. concert kom en geniet voor nop Limburgse popscene.!!!

Kom en geniet voor nop !!!

met Yesterday

datum: zondag 8 januari

aanvang: 14.30 uur

entree: GRATIS

Skip Elbertsen (slaggitaar & zang), Cor de la Bije (sologitaar & zang), Roy de Jong (basgitaar & zang) en Joop Stevens(slagwerk & zang) vormen samen de band “ Yesterday ”. Muzikanten die al tientallen jaren opereren in de Limburgse popscene.

Zoals je ziet zitten ze nog altijd gevangen in de jaren 60 en 70. Dat blijkt ook wel uit hun repertoire dat grotendeels uit die periode afkomstig is. Alle groten, zoals de Beatles, de Stones, Creendence Clearwater Revival, Elvis, the Shadows en noem ze allemaal maar op, komen tijdens hun optreden voorbij. Een enthousiaste band die “back to memorylane” weer helemaal waar maakt. Een optreden dat je niet mag missen.

Cultuurhuis Heerlen

Sittarderweg 145

6412 CD Heerlen

info@cultuurhuisheerlen.nl

Reserveren: http://www.cultuurhuisheerlen.nl/reserveren.html