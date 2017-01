Jo Dautzenberg ‘Je roots veranderen niet door nieuwe gemeentegrens’

Jo Dautzenberg, oprichter Oefenbunker en Omroep Landgraaf

‘’Landgraaf is te klein om in de toekomst zelfstandig door te gaan. Samen met de stad kun je een vuist maken. Als je een caravan wilt trekken, heb je nu eenmaal een sterkere auto nodig en dan laat ik in het midden wie in deze beeldspraak de caravan en wie de auto is.

Om misverstanden te voorkomen. Ik ben zelf erg gehecht aan dorpen en mijn roots. Daar moet terecht alle aandacht voor zijn. Maar gemeentegrenzen zijn niet meer dan een gebiedsaanduiding. De afbakening van een organisatie die niets verandert aan dorpen en je roots. Het maakt totaal niets uit als dat lijntje van die gemeentegrens anders wordt getrokken. Sterker nog; de dorpen hebben Landgraaf al lang overleefd. Die identiteit zit in de bewoners van de dorpen en niet in Landgraaf als bestuurlijke organisatie. De mensen zorgen voor de cultuur en het eigene. De mensen vormen het fundament. De gemeente heeft daar geen rol in.

Landgraaf alleen zal ook beslist niet meer aansluiten in de vaart der volkeren. Jongeren met ambitie hebben hier weinig meer te zoeken. Ze gaan elders hun heil zoeken. Vooral ook omdat de voorzieningen onder druk komen te staan en op de lange termijn zelfs onbetaalbaar worden. Hoe mooi ons dorpen ook zijn: in die situatie is het ook niet meer interessant voor ouderen om hier te wonen. Absurd om dan toch vast te houden aan zo’n te kleine, aparte bureaucratie die uiteindelijk niet zal overleven.

De tegenstanders van de fusie wegen ook geen argumenten af. Ze gooien het puur op de emotie. Zoals de tegenstanders van de vorming van Landgraaf in 1982 ook hebben gedaan. Ze hadden toen ongelijk en hebben het nu opnieuw mis.”

Foto landgraaf.nl