Luisterlessen Toine Sporken in Partycentrum Streeperkruis Landgraaf!

Lezing georganiseerd door het Vrouwengilde Landgraaf (ook toegankelijk voor niet-leden)

Donderdag 12 januari: Muziek, een rode draad door het leven, door Toine Sporken

Plaats: Partycentrum Streeperkruis, Streeperstraat 66 te Landgraaf

Aanvang: 14.00 uur

Toine Sporken, bij de meesten van u bekend van zijn luistercursussen, concertinleidingen en lezingen in het theater van Heerlen, zal ons deze middag laten kennismaken met verschillende stijlen in de muziek d.m.v. beeld en geluid. Ook vertelt hij wat muziek in een leven betekent en op welke momenten men wel of geen behoefte heeft aan muziek. Daarbij zal Toine ook leuke en interessante anekdotes vertellen. Laat u verrassen, het wordt beslist een heel gezellige en leerzame middag. Gratis toegang voor leden. Niet-leden betalen €2,00.

voor meer informatie

Hannie Kleijnen-Maassen,

Bestuurslid VGL

Tel: 045-5691345

Email: h.kleijnen.vgl@ziggo.nl

www.vrouwengildelandgraaf.nl

Foto plt.nl