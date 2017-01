Deze Week een Gesprek met de Prins Kenny I van de V.V.de Eekheuëre.

redactie van Parkstadactueel/LC |

Een interview met de huidige prins Kenny van de V.V.de Eekheuere.

Wie is Kenny I ?

-Ik ben 35 jaar jong en geniet van mijn leven samen met mijn gezin. Ik werk als verzorgende in de ouderenzorg en vind het fijn als ik andere mensen kan helpen. Verder ben ik erg energiek en sport ik dus graag. Ik ben gek op uiteten en gezelligheid samen met vrienden en familie. Verder ben ik graag in de natuur en ga ik graag erop uit met mijn gezin.

Getrouwd en/of kinderen ?

-Ik ben inmiddels 8 jaar getrouwd met Iris en heb 1 dochter: Lynn. Zij is 6 jaar oud.

Je werkt in de gezondheidszorg kun je iets vertellen?

-Ik werk in de verpleging in verzorgingshuis Sint Anna te Welten( sevagram).

Ik werk hier al ongeveer 3,5 jaar met heel veel plezier. Wat ik zo prettig vind aan Sint Anna is dat het een klein huis is (40 bewoners) en dat je iedere bewoner goed kent. Het is gezellig en knus.

Vertel eens iets over je familie.

-Ik kom uit een gezin van 5. Mijn vader Nico 70 jaar. Mijn moeder is 69 jaar. Ik heb een broer(Randy) 42 en een zus (Lissy)40.

Ik kom uit de wijk aarveld ben geboren in de dokter jeagerstraat en daarna verhuisd naar de oude linde straat.

Daar heb ik mijn hele jeugd doorgebracht. Het was daar heel leuk wonen.

Ben je een trotse vader.

-Ik ben een hele trotse vader van onze dochter Lynn. Wij genieten elk moment van haar en Lynn verheugt zich er altijd weer op als het carnaval is. Ze is een echte carnavalist ten top.

Ben je ook een carnavalist in hart en nieren?

-Ik ben een echte carnavalist in hart en nieren. Toen ik klein was zat ik in de jeugdraad bij H.V.V de Winkbülle. Toen was bij mijn ouders al gepolst of ik wellicht jeugdprins wilde worden. Maar mijn ouders dachten dat ik dat helemaal niet leuk vond. Dat verhaal achtervolgt ze nu nog regelmatig. Ik heb vanaf toen ook ieder jaar flink de bloemetjes buiten gezet met de vastelaovend. Pas later ben ik bij V.V. de Eekheuëre terecht gekomen als raad van elf lid. Toen hoopte ik al ooit Prins te mogen worden! Ik ben op mijn toenmalige voetbalclub SV Eikenderveld, in mijn jonge jaren, ‘prins’ van de Sjieënplate geweest.

Wegens een drukke baan en gezinsverandering is het verenigingsleven toen op een lager pitje gekomen. Maar vastelaovend ben ik altijd blijven vieren. Actief meelopen in optochten, meehelpen met wagens bouwen terwijl mijn vrouw thuis pakjes zat te naaien. Ik ben dan ook heel erg blij dat mijn vrouw en dochter ook échte carnavalisten zijn en dat we samen hier iedere keer weer van kunnen genieten.

Wat betekent V.V. de Eekheuëre?

-Een hele hechte groep, zowel de raad van elf als de oud prinsen, maar ook de dames en de kinderen die daarbij horen.

Iedereen is altijd welkom en dat maakt het een hele fijne vereniging.

Wat betekent het voor je als prins van de Eekheuëre?

-Toen ik werd gevraagd om prins te mogen worden van V.V. de Eekheuëre voelde ik me heel erg vereerd en het heeft mij heel wat slapeloze nachten bezorgd.

Samen met mijn vrouw Iris hebben wij ons er heel erg op verheugd en ernaar toe geleefd.

In de voorbereiding naar het seizoen toe hebben we geregeld gesprekken en uitstapjes gehad met de leden van de prinsen commissie. Dit waren altijd heel leuke en gezellige momenten en het voelde ook hartverwarmend. Ik ben blij dat wij dit seizoen samen hebben mogen vieren met heel veel mooie, lieve en gezellige mensen. Het motto kon niet passender, want ik heb ook het liefst iedereen bij elkaar. Onger oze paraplu! En daar zijn mijn vrouw en ik heel dankbaar voor.

Wat vond je vrouw om een prins in het huis te hebben?

-Iris was (is)heel erg trots en heeft hier ontzettend van genoten. Ik was wel de prins maar we hebben hier samen ons seizoen van gemaakt. Ze heeft me in alles gesteund en geholpen en stond altijd aan mijn zijde.

Doe je überhaupt aan sporten, wat voor sport?

-Ja ik doe veel aan sport ik doe hardlopen. Ik spin bij Vitaliteitscentrum Marlies Förster. Ik fitness en verder ben ik begonnen met wielrennen. Ook doe ik af en toe nog voetballen. Sporten is voor mij een uitlaatklep en het is ook nog eens gezond!

Wat is je favoriete Muziek?

-Echte favoriete muziek heb ik niet. Ik vind heel veel muziek leuk.

Zo vind ik 90’s muziek heel leuk en natuurlijk carnaval en lekkere dance muziek.

Maar een goeie r&b plaat of een goeie hakkuhhh plaat vind ik ook niet verkeerd of een ouwe tiroler plaat. Zoals je hoort kan ik niet kiezen. Je kunt alle kanten met me op: of je me nu naar pinkpop stuurt of een polonaise laat lopen, ik vind alles leuk.

Lees je graag en welke is je favoriete boek, en waarom?

-Heel eerlijk gezegd ben ik niet echt iemand die veel leest.

En als ik dan lees is het een suske en wiske of een visblad.

Wat zijn je Hobby’s ?

– Mijn hobby’s zijn sporten,wandelen, vissen, werken in de tuin en hier in de zomer heerlijk bbq-en, vastelaovend vieren en vooral genieten van het leven samen met mijn vrouw dochter, familie en vrienden.

Wanneer werd je gevraagd om prins te worden?

-Ik werd op 29 april 2015 rond de klok van 17:00 uur benaderd door John Reijnders, onze president van V.V. de Eekheuëre, of we een keer een gesprek konden hebben samen met de prinsen commissie en mijn vrouw Iris.

Van af die tijd is het balletje gaan rollen.

En ik kan je vertellen dat ik vanaf die tijd hele onrustige nachten heb gehad. Mijn jongensdroom ging uitkomen!

Wat zou je vertellen of adviseren aan de nieuwe prins?

-GENIET GENIET GENIET

Welke is volgens jou het beste vastelaovesliedje?

-Heij Hallo! Dat is natuurlijk VASTELOAVENDS WEER van Vee en Dee.

Daarnaast krijg ik altijd een bijzonder gevoel als ik “Hey Rosie” hoor. Op het moment suprème bij de proclamatie was dit het liedje dat gedraaid werd. De gevoelens die je dan voelt, blijven je iedere keer bij als je dit nummer hoort.

Kun je vertellen wat zijn de mooiste vastelaoveservaring?

-Nou dat zijn er voor ons heel veel geweest.

-De proclamatie. Dat gevoel vergeet ik nooit meer.

-We zijn naar het LVK geweest met een grote bus vol gezellige carnavalisten om VEE&DEE aan te moedigen.

-Dat mijn vrouw een liedje voor mij heeft geschreven voor het carnavals seizoen.

-En dat onze dochter een dans heeft gedaan op de receptie als tanz mariechen

-…eigenlijk is het hele prinsschap in zijn geheel de mooiste vasteloavenservaring met alle hoogtepunten die daarbij hoorden.

Grootste genoegen?

-Dat we er samen met iedereen een mooi feest van hebben gemaakt.

Grootste ergernis?

-Dit heb ik niet gehad. De eekheuere en iedereen erom heen hebben ons laten genieten en wij hebben andersom ook van hen genoten.

Spijt van?

-Ik heb nergens spijt van. Ik zou deze unieke gebeurtenis in je leven aan iedereen kunnen aanraden.

Tot slot…wil je nog iets kwijt of heb je nog een boodschap voor de carnavalisten ?

-Namens mijn vrouw Iris en mezelf willen we iedereen hartelijk bedanken dat we er samen een mooi seizoen van hebben gemaakt. Het gevoel van ons motto hebben wij intens gevoeld en beleefd. We hebben hier heel erg van genoten en hebben er dan ook niets anders dan waardering en dankbaarheid voor. Dit is waar het bij vastelaovend om gaat, dit is waar vastelaovend voor is: het gevoel van plezier, saamhorigheid en gezelligheid.

We wensen iedereen alvast een mooie vastelaovend toe en zowel voor de carnavalisten als voor de nieuwe hoogheden: Geniet!

Foto’s Lucho Carreno