Wijzigingen in de dienstregeling gemeente Simpelveld.

Vorige maand is onder de naam Limburgnet de nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer in Limburg van start gegaan.

Limburgnet

Reizen tussen drukke bestemmingen, méér treinen en bussen, snellere verbindingen en een hogere frequentie. Maar ook maatwerkoplossingen op plekken en tijden waar de vraag naar openbaar vervoer minder is. Dat is het Limburgnet. Voor iedereen in Limburg.

Wijzigingen in gemeente Simpelveld

Vanaf 11 december biedt Arriva in uw gemeente het volgende netwerk aan.

• Lijn 21 Aken – Vaals – Bocholtz – Heerlen – Hoensbroek

Deze lijn neemt de route over van lijn 43 tussen Vaals en Heerlen. Richting Aken gaat buslijn 21 doorrijden tussen Vaals en de Uniklinik.

• Lijn 24 Nijswiller – Bocholtz – Heerlen – Hoensbroek

Aanvullend aan lijn 21 rijdt lijn 24 in de ochtend- en middagspits enkele ritten tussen Nijswiller, Bocholtz, Zuyd Hogeschool naar station Heerlen. Vanaf Heerlen rijdt lijn 24 verder naar Hoensbroek.

• Lijn 40 Gulpen – Simpelveld – Parkstad Stadion – Heerlen – Sittard

Lijn 40 vervangt lijn 47 op het traject Gulpen – Eys – Simpelveld – Heerlen. In Heerlen rijdt deze lijn via het Zuyderland Medisch Centrum en de Zuyd Hogeschool. Vanaf Heerlen station rijdt lijn 40 door naar Hoensbroek en Sittard.

• Spitslijn 610 Simpelveld – Bocholtz – Nijswiller – Gulpen – Margraten – Maastricht Leeuwenborgh

Lijn 610 vervangt spitslijn 54. De route is uitgebreid om Simpelveld en Bocholtz extra reismogelijkheden in de ochtendspits te bieden met Gulpen en met Maastricht.

Meer informatie

Voor meer informatie over alle wijzigingen en over het maatwerk vervoer, kunnen reizigers terecht bij de klantenservice van Arriva.

• Website: arriva.nl/limburg

• Facebook: www.facebook.com/ArrivaNederland

• Twitter: www.twitter.com/Arriva_NL

• Telefoon: 0900 – 202 20 22 (2 cent p.m.)

• Arriva OV Servicepunten op de stations in Heerlen, Maastricht, Nijmegen, Roermond, Sittard, Venlo, Weert.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 7.00 uur tot 19.00 uur, zaterdag 9.00 uur tot 18.00 uur en op zon- en feestdagen 10.00 uur tot 17.00 uur.

Foto Simpelveld.nl