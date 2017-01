Francesco van Ooyen ‘ Fusie levert alleen maar voordelen op’

Francesco van Ooyen, glashandelaar in Landgraaf

“Onze gemeente is geboren en sterk geworden door meerdere fusies in het verleden. Waarom zou je dan nu niet ook samengaan en uitgroeien tot een krachtige gemeente met behoud van de eigen identiteit? Dat je goed moet luisteren naar je bewoners lijkt me niet meer dan normaal. Sterker nog; dat is de enige manier om te komen tot een krachtig resultaat.

Mijn argumenten voor de herindeling? Kijk naar onze geschiedenis, keer op keer hebben we bewezen dat samenwerking/fusie kan leiden tot successen. Het is wel apart dat er nu ook weer – denk eens terug aan de voormalige gemeenten Schaesberg, Ubach over Worms en Nieuwenhagen – een groep opstaat die bang is voor vernieuwing. Iedereen mag z’n mening vertellen, maar laten we met z’n allen kijken naar het algemeen belang in plaats van het eigenbelang. Uit het proces, zoals ik het tot nu toe heb kunnen volgen, blijkt dat er goed naar de mensen wordt geluisterd en er volop rekening met hun zorgen en wensen wordt gehouden. Wat wil je eigenlijk nog meer? Ik ben dan ook meer dan honderd procent voorstander van deze fusie.

Onlangs hebben we voor de eerste keer de traditionele ondernemersdag van de gemeente Landgraaf samen met ondernemers uit Heerlen meegemaakt. Prima om op deze manier de blik te verruimen, kennis te maken met nieuwe ondernemers, van elkaar te leren en daar je voordeel mee te doen. Dat zijn elementen die ook een rol spelen in de fusie van Landgraaf en Heerlen. Uiteindelijk levert dat samengaan alleen maar voordelen op.”

Foto Landgraaf.nl