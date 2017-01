Gladheidbestrijding.

Het gladheidsseizoen is in volle gang. De nachten zijn kouder en de kans dat het wegdek bevriest is groter. Gladheid op de weg kan gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente probeert deze situaties te voorkomen door dag en nacht paraat te staan om (opkomende) gladheid te bestrijden op wegen en fietspaden. Bij gladheid, door bijvoorbeeld opvriezende wegdelen, sneeuw en ijzel, zorgt de gemeente Landgraaf in samenwerking met Rd4 door inzet van strooiwagens en sneeuwschuivers dat de doorgaande wegen en fietspaden begaanbaar blijven.

Als inwoner of ondernemers bent u zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken van uw eigen stoep. Van 1 november tot en met 31 maart is de winterdienst van kracht in Landgraaf en Parkstad.

Tijd en routesHet is onmogelijk alle wegen te bestrooien. Als gemeente geven we prioriteit aan belangrijke gemeentelijke hoofdwegen, waaronder wijkontsluitingswegen, doorgaande wegen en fietspaden. Dat lukt helaas niet allemaal tegelijk. De routes die de strooivoertuigen rijden zijn zo ingedeeld dat op een efficiënte en snelle manier kan worden gestrooid, waarbij verkeersveiligheid en milieu voorop staan.

Blijf alert. Het blijft voor u, als weggebruiker, in een vorstperiode opletten. Enkele preventietips:

Houd het weerbericht dagelijks in de gaten.

IJs op de autoruit? Dan is de kans op gladheid groot.

Houd bij koud weer altijd rekening met (plaatselijk) opvriezen van het wegdek. Bijvoorbeeld op windluwe plekken of op bruggen.

Pas uw snelheid in het verkeer bij vorst of dreiging van vorst aan.

Overweeg de aanschaf van winterbanden voor uw auto.

Haal nooit een strooiwagen in.

Zakken strooizout zijn te koop bij de Rd4 kringloopwinkels in Heerlen en Kerkrade. Kijk voor adressen op de Rd4-afvalwijzer of op www.rd4.nl

Meer informatie en routes

Vastgestelde strooiroutes kunt u inzien bij de gemeentelijke balies in het Burgerhoes en op www.landgraaf.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 045.

Foto’s Lucho Carreno