‘Heij Hallo!!!’ zijn er trots op dat we in de halve finale van het LVK staan.

redactie van Parkstadactueel |

‘Heij Hallo!!!’ kun je beluisteren op YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=qIWSCUTgYI4 “

Leef vasteloavesgekke, famielje, vrung, kollegaas, relasies, bekinde en alle angere!

Het is weer zover! We zijn er trots op dat we in de halve finale van het LVK staan. Van de ongeveer 230 liedjes zijn er nu 60 over. Helpen jullie ons nu nog een stapje verder? De finale! Ook nog in Heerlen! Het was vorig jaar in Venray een geweldige ervaring, dat willen we nog wel eens meemaken! En elke stem is er één. Juist door de stemmen zijn we vorig jaar in de finale terechtgekomen! Dus stemmen heeft zeker zin! Bij voorbaat dank!

Zaterdag 7 januari is de herhaling van 14.00-16.00 uur. Stemmen alleen van 16.00-16.30 uur.

SMS naar 4422 en stem bijvoorbeeld LVK spatie 09 spatie 11 spatie 18 Je stemt in dit voorbeeld op liedje 09 (Vee & Dee, yes!), 11 en 18. Er moeten 3 verschillende liedjes worden doorgegeven anders is de sms-stem ongeldig! Denk aan de spaties en aan de nul bij de nummers 01 t/m 09. En denk natuurlijk aan liedje 09!!!

Huistelefoon? Kan ook. Dus je kunt tweemaal stemmen, mobiel en vast!

Bel naar 0909 202 70 30 en volg de instructies via de telefoon. Voer eerste lied in, sluit af met hekje(#). Voer tweede lied in, sluit af met een hekje(#). Voer derde lied in, sluit met een hekje(#). 3 verschillende liedjes, anders is de telefoonstem ongeldig!

Liedjes 1 t/m 9 krijgen een voorloopnul. Dus: liedje 1 is 01, liedje 2 is 02 etc.

Bel naar 0909 202 70 30 en volg de instructies via de telefoon. Voer eerste lied in, sluit af met hekje(#). Voer tweede lied in, sluit af met een hekje(#). Voer derde lied in, sluit met een hekje(#). 3 verschillende liedjes, anders is de telefoonstem ongeldig!

Liedjes 1 t/m 9 krijgen een voorloopnul. Dus: liedje 1 is 01, liedje 2 is 02 etc.

Foto Lucho Carreno