Jeugdtheaterdagen Landgraaf 2017.

Vrijdag 13 januari om 19.30 is in Theater Landgraaf de kick off van de Jeugdtheaterdagen Landgraaf. Gedurende drie weekenden geven negen jeugdtheatergroepen van Jeugdtheaterschool Landgraaf een voorstelling van circa 30 minuten. En dat belooft kicken te worden. Voor de artiesten in spé die hun vuurdoop op het podium beloven en hun kunnen voor het eerst aan een groot publiek mogen tonen. Maar óók voor de toeschouwers, zo bleek tijdens een preview in Theater Landgraaf.

Het kleine intieme Theater is sinds jaar en dag thuisbasis en inspiratie-plek van het Landgraafse Jeugdtheater. Wekelijks krijgen een kleine 100 kinderen en jongeren er toneel- én musical les.

Spelplezier staat daarbij hoog in het vaandel. Het zal zich ook tijdens de presentaties openbaren.

Elke lesgroep heeft een voorstelling voorbereid van ongeveer een half uur. De jongste groepen gingen aan de slag met drie klassieke sprookjes. Groep 1 speelt met verve het verhaal ‘Spikkeltje’ van Annie M.G. Schmidt. Groep 2/3a speelt ‘Pinokkio’ en groep 2b komt met een eigentijdse bewerking van ‘Assepoester’. Groep 3b neemt je mee naar de verschillende ‘Puberplaneten’. Groep 4 wil nog niet al te veel verklappen, maar volgens gefluisterflapper wordt het ‘een bijzondere preview’.

Groep 5 brengt de voorstelling ‘typisch jij’, waarbij verschillende types het toneel zullen kleuren. De twee musicalgroepen gaan bezoekers trakteren op de mooiste liedjes, dansen en beginscènes uit de musicals ‘de Wiz’ en ‘Grease’. De productiegroep ‘Mesjogge’ toont een teaser van haar eindvoorstelling ‘Het verraderlijke hart’, gebaseerd op het korte verhaal ‘Tell a tale heart’ van Edgar Alan Poe. De Jeugdtheaterdagen staan kortom garant voor een creatief, energiek en gevarieerd programma.

Het programma in vogelvlucht:

Vrijdag 13 januari aanvang 19.30 uur groep 3b + musical B (Grease) + Mesjogge

Zaterdag 14 januari aanvang 19.30 uur groep 4 + groep 5 + Mesjogge

Zondag 15 januari aanvang 14.30 uur groep 1 en 2b en 2/3a

Vrijdag 20 januari aanvang 19.30 uur groep 3b en 4 en 5

Zaterdag 21 januari aanvang 19.00 uur groep 2b en groep 2/3a + musical A (Wiz)

Zondag 22 januari aanvang 14.30 uur groep 1 + musical A (Wiz) + musical B (Grease)

De entree bedraagt € 5,- per persoon. Adviesleeftijd is vanaf 6 jaar. Voor de cursisten van Jeugdtheater Landgraaf is de entree gratis. Reserveren is gewenst en kan via tel:. 045-5310929 (ma t/m vr 10-12 uur) of email: info@theaterlandgraaf.nl

Voor meer informatie: www.theaterlandgraaf.nl