Jim I (Luijten) Jonkheedprins 2017 va Heële

Jim I Jonkheedprins bij de Winkbülle

Op zaterdag 7 januari j.l. is in een bomvolle zaal van het Parkstad Limburg Theater de nieuwe Jonkheedprins van de Heëlesje V.V. de Winkbülle uitgeroepen: Jim I

Jim Luijten is de zoon van Jos en Monique Luijten en broertje van Tim.

Jim voetbalt bij RKVV Weltania samen met zijn adjudant Tijn op de D1. Daarnaast is Jim lid bij de TOG Welten.

Jim I komt uit een prinselijke familie. Zo is zijn vader oud-prins en is zijn broer Tim oud-jeugdprins bij de Vlavreters. Voor Jim is prins worden bij de Winkbülle dan ook een droom die uitkomt.

Jim I zal samen met zijn adjudant Tijn Kerkhoff zorgen dat de carnaval in Heerlen een groot feest wordt. Samen met het Winkbülleballet en de jeugdraad van elf zullen ze dan ook de carnaval laten swingen. Een van de hoogtepunten is natuurlijk de kinderoptocht op zaterdag 25 februari.

De receptie van Jim I vindt plaats op zondag 22 januari in café D’r Klinge op het Pancratiusplein 47. U bent van harte uitgenodigd om Jim I te feliciteren.

Foto’s Lucho Carreno