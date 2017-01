Nieuwjaarconcert KSO afgelast vanwege extreme gladheid in Kerkrade.

Van onze cultuurredactie |

Het Nieuwsjaarsconcert van het Kerkraads Symfonie Orkest (KSO) op zaterdag 7 januari 2017 in de St. Lambertuskerk te Kerkrade is afgelast. Reden was de extreme gladheid door de combinatie van ijsregen en vorst. De hoofdwegen in de regio waren redelijk begaanbaar maar hartje Kerkrade waar geen zout was gestrooid door de gemeentedienst was een grote spiegelgladde ijsbaan. Onverantwoorde omstandigheden dus voor orkestleden en bezoekers. Het KSO nieuwjaarsconcert concert vindt nu waarschijnlijk op zaterdag 14 januari plaats.