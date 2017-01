Prinsenproclamatie Prins van cv de Vlavrèters voor 2017 PAUL II GOD.

Het spreekt bijna als vanzelf dat onze Hooglustigheid de eerste stappen van zijn studie-carrière dan ook in Welten heeft gezet. Na Basisschool St. Martinus werd de Mavo op het Sintermeertencollege afgerond en uiteindelijk de Havo op de toenmalige ANS in Heerlen. Er zat meer in maar kort na het overlijden van pa God had Paul II niet meer veel op met school. Direct na het behalen van zijn diploma is Paul II zijn maatschappelijke carrière begonnen bij muziekwinkel Guus Arons, waar hij mede de afdeling ‘Guitar Shop’ opstartte. Vervolgens is Paul II de opleiding SPW begonnen en via zijn stage terecht gekomen bij Het Slaaphuis in Heerlen als Pedagoog. Niets weerhield hem er echter van om van thuis uit te beginnen met zijn hobby tatoeëren. Paul II woonde destijds met zijn toenmalige partner op Ghen Heij, waar zoon Jessy werd geboren. Naarmate de tattoohobby uitgroeide tot een professionele bezigheid, werd aanzienlijk geïnvesteerd in een nieuwe carrière. Dit resulteerde in een eigen pand in Brunssum: Paul’s Tattoo.

Nadat de relatie met de moeder van zoon Jessy was beëindigd, kwam Paul al vrij snel zijn huidige vrouw Anke tegen. Het stel trouwde in 2003 en er werd in Brunssum verhuist naar een groter pand. Paul en Anke hadden daarmee hun woonhuis gevonden en tevens kon onze Prins van daaruit zijn zaak verder uitbreiden: The Hand Of GOD Tattoo was vanaf dat moment een feit.

Uit het huwelijk van Paul en Anke volgde de geboorte van dochter Seven in 2004. Omdat Welten bleef kriebelen, wilde het jonge gezin graag terug naar de roots van Paul II. Dit werd gerealiseerd in 2008, alwaar het gezin momenteel nog altijd woonachtig is aan de Pijnsweg.