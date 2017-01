Jorrit Dacier nieuwe hoofdtrainer Sporting Heerlen.

Van onze sportredactie |

Jorrit Dacier wordt komend seizoen hoofdtrainer van voetbalvereniging Sporting Heerlen. De 30-jarige Heerlenaar, die actueel werkzaam is bij eersteklasser RKSV Bekkerveld, als assistent-trainer is van Dick ‘Cooky’ Voorn, wordt in Schandelen de opvolger van Pedro Ricksen. Die werd lange tijd gehandeld als de nieuwe trainer van hoofdklasser EHC/Heuts. Maar in Hoensbroek koos men uiteindelijk voor Gerard Douven, die actueel eersteklasser SV Minor traint. Pedro Ricksen gaat zich vooralsnog richten op het behalen van het trainersdiploma TC1.

Foto Lucho Carreno