Landgraaf- Het Burgerhoes is nu ook toegankelijk via de nieuwe hoofdingang.

Het Burgerhoes is nu ook toegankelijk via de nieuwe hoofdingang aan het Sweelinckplein. Samen met de ingang aan het Raadhuisplein is het Burgerhoes van beide kanten optimaal toegankelijk voor onze bezoekers. De ingang aan het Sweelinckplein wordt de hoofdingang. Het bezoekadres van het Burgerhoes verandert in: Sweelinckplein 1, 6371 LB Landgraaf.

ComponistenbuurtDe naam ‘Sweelinckplein’ is gekozen in navolging van de omringende straten die allemaal namen van componisten dragen, zoals Pucciniplein, Beethovensingel, Bachlaan en Bartokring. Jan Pieterszoon Sweelinck was een Nederlands componist en organist uit Deventer die leefde van 1562-1621. Hij geldt als de belangrijkste Nederlandse componist van de Vroegmoderne Tijd, in de overgang van renaissance- naar barokmuziek.