Muziekcafé op Dinsdag Op zoek naar Johan bij cultuurhuis -Heerlen.

Muziekcafé op Dinsdag

Op zoek naar Johan

datum: dinsdag 10 januari

aanvang: 20.30 uur

entree : 9.00 euro

Knipkaartvoorstelling

Op Zoek Naar Johan is de band rondom zanger en liedjesschrijver Martijn Kuijten. Na jaren van rondwerven door Europa en de rest van de wereld en een verleden in verschillende Engelstalige bands, begon hij in de zomer van 2011 met het schrijven van liedjes in het Nederlands. Het Nederlands werd Brabants en met een duidelijke voorliefde voor Amerikaanse folk en met een fantastische band erbij werd ‘Op Zoek Naar Johan’ geboren. Ze brengen akoestische folk en stevige country-blues songs (Brabicana) die één ding gemeen hebben: een goed verhaal!

Cultuurhuis Heerlen

Sittarderweg 145

6412 CD Heerlen

info@cultuurhuisheerlen.nl

Reserveren: http://www.cultuurhuisheerlen.nl/reserveren.html

Foto Cultuurhuis