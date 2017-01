Ties I (Curfs) Sjtadsprins 2017 va Heële.

Zaterdagavond 7 januari is in het Parkstad Limburg Theater, in het decor van het LVK, Ties Curfs geproclameerd als Stadsprins Ties de 1ste van Heële! Met zijn vriend Nigel Venrooij als adjudant zal hij heel Heerlen – en H.V.V. de Winkbülle in het bijzonder – voorgaan tijdens de carnaval 2017.

Ties is 28 jaar oud en woont samen met Anne Somers. Hij is opgegroeid op de Heerlerbaan, maar woont sinds eind vorig jaar aan de St. Antoniusweg in Heerlen-Centrum. Inderdaad, vlak bij het Aambos, bij die kapotte lamp van Wiel Knipa. Hoe mooi kan het zijn.In het dagelijks leven werkt Ties als facilitair coördinator bij SVO|PL. Zijn grote hobby’s zijn de wielersport en carnaval. En carnaval is natuurlijk geen verrassing. Als voorzitter van CV Ça Va is hij het hele jaar door actief bezig met de carnaval. Dit jaar loopt de vriendengroep voor de 10e keer mee in de optocht, maar dit keer zal Ties als Stadsprins met zijn Ça Va de optocht afsluiten!Leuk om te vermelden is dat Ties als kleine jongen altijd met zijn ouders meegesleurd moest worden naar de carnaval. Hij vond er maar niets aan. Toch bleven Pa en Ma Curfs volhouden. Vandaar ook dat hij zo geniet van het motto van 2017: D’r Eezel en d’r Wink kint jieker Kink. “De jeugd heeft de toekomst en doe net als mijn ouders”, zegt Ties in zijn openingsspeech. “Neem je kinderen mee en ze zullen net zo’n carnavalsgekken worden als dat ik ben geworden”.Stadsprins Ties: “Dit is een heel speciaal carnavalsjaar. Voor mij, maar ook voor de Winkbülle. Voor het eerst is het LVK in Heerlen en ik mag als Stadsprins daarbij zijn. Hoe mooi zou het zijn als we ook nog Heerlense deelnemers erbij krijgen!Samen met Anne aan mijn directe zijde, mijn adjudant Nigel en Jeugdprins Jim I met zijn jeugdopper Tijn, maken wij dit muzikale seizoen onvergetelijk”.

Foto’s Lucho Carreno