Voor het eerst sinds 75 jaar “Graven in het Thermenmuseum”.

redactie van Parkstadactueel/Afdeling communicatie-Heerlen |

Voor het eerst in 75 jaar wordt er sinds vandaag gegraven in het Thermenmuseum. Heel bijzonder, want het Romeins Badhuis is een beschermd archeologisch monument. Toch is hiervoor toestemming verleend omdat de kans groot is dat dat nieuwe informatie oplevert over de datering en functie van het badhuis in Heerlen.

De toestemming is verleend onder strikte voorwaarden. Zo worden er geen machines ingezet, maar wordt met de hand gegraven. Het gaat om een beperkt aantal sleuven van 1 meter breed. Vandaag de dag kan zelfs uit lichte verkleuringen van de bodem informatie worden afgeleid. Alle grond die uit de sleuven wordt gehaald, wordt gezeefd om zelfs de kleinste vondsten zeker te stellen. Wethouder Jordy Clemens vind het bijzonder spannend om het onderzoek naar ons Romeins Badhuis te volgen: “Het is fascinerend dat er zoveel jaar na dato nog steeds nieuwe informatie wordt gevonden!”

Onderzoek en restauratie

Het bodemonderzoek maakt deel uit van het onderzoekstraject dat we in samenwerking met Provincie Limburg uitvoeren. De resultaten van de verschillende deelonderzoeken gaan hopelijk nieuwe informatie opleveren om de openstaande vragen rond het badhuis te beantwoorden. Gelijktijdig wordt het enige bewaarde Romeinse Badhuis van Nederland gerestaureerd en beschermd.

Geschiedenis op straat

Om onze geschiedenis ook op straat beter zichtbaar te maken komen er op verschillende plekken in het centrum bordjes met informatie over de locatie. Het eerste bordje is vanmiddag onthuld bij de Romeinse Spitsgracht achter het Thermenmuseum. De Romeinse Spitsgracht werd afgelopen jaar opnieuw zichtbaar gemaakt. Andere locaties waar bordjes komen zijn de Sint-Pancratiuskerk, de Schelmentoren en de reconstructie van een stukje stadswal van het vroegere Landsfort Herle op het Pancratiusplein.

Foto’s Heerlen.nl