Epilepsie Café Parkstad opent haar deuren.

In samenwerking met neurologen en epilepsieverpleegkundigen van Zuyderland start de Epilepsie Verenging Nederland met een epilepsie café in Parkstad. In het Cultuurhuis in Heerlen wordt regelmatig een bijeenkomst georganiseerd voor mensen met epilepsie en hun omgeving. Donderdag 19 januari vindt de eerste ontmoeting in het café plaats.

Café Epilepsie

De plaats Heerlen valt normaal gesproken onder Zuyderland Medisch Centrum met locaties in Heerlen, Brunssum, Kerkrade en Sittard-Geleen. In alle plaatsen is een of meerdere dagen een poli epilepsie.De samenwerking met epilepsiecentrum Kempenhaeghe is hier lokaal te vinden door een zogenaamde buitenpoli van Kempenhaeghe in Sittard-Geleen.Vanaf 19.00 uur kun je er binnenlopen. Om 19.30 uur start de bijeenkomst en rond 21.30 uur is het afgelopen. Afhankelijk van het thema van die avond zijn er deskundigen aanwezig om vragen te beantwoorden, zoals neurologen en epilepsieverpleegkundigen van onder andere Zuyderland, medewerkers van LWOE en ervaringsdeskundigen.

Het Cultuurhuis ligt op de Sittarderweg 145 in Heerlen, en is zowel met openbaar vervoer als per auto goed bereikbaar. De parkeerplaats is naast de deur. Vragen of aanmelden? Mail dan naar zuidoost@epilepsievereniging.nl of neem contact op via 06 – 28233861.

Noteer ook alvast de volgende data: 2 maart, 13 april, 1 juni en 13 juli.



