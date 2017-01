‘Door fusie beter en meer cultuur in Landgraaf’

Frans Bremen, voorzitter Theater Landgraaf en bestuurslid Poëziefestival.

“Laat die kans niet liggen. Als we niet samengaan met Heerlen slaan we zelf alle deuren minstens voor tien jaar dicht. Mijn persoonlijke culturele mening? Samen met het Parkstad Limburg Theater in Heerlen kunnen we het Theater Landgraaf op een hoger plan tillen en ons nadrukkelijker profileren. Met het contracteren van betere artiesten, het aanbieden van uitgebreidere programma’s en ruimte creëren voor poppodia. En vooral door meer kwaliteit te bieden.

Je kunt je samen met de Heerlense schouwburg als eenheid in de etalage plaatsen. Daarmee verwerf je als Theater Landgraaf niet alleen een betere positie in de artiestenwereld, maar kun je ook rekenen op extra geldstromen en meer bezoekers. Niet alleen uit Landgraaf, maar uit de hele regio. Tijdens de verbouwing van de schouwburg hebben we op dat terrein al goede ervaringen opgedaan.

Echte samenwerking tussen gemeenten met het oog op verdere cultuurontwikkeling is er nauwelijks meer. Vroeger was die samenwerking best wel innig, zo weet ik uit ervaring als oud-ambtenaar cultuur van Landgraaf. Maar toen de geldstromen van de provincie en de gemeenten opdroogden, was het ieder voor zich. Ontstond er afstand. Tijdens de contacten die er nu nog zijn, worden voornamelijk ervaringen uitgewisseld. Het initiatief voor dat overleg ligt veelal bij de culturele instellingen.

Samenwerking bindt en cultuur bindt. De samenvoeging met Heerlen betekent dat we het culturele aanbod in Landgraaf niet alleen kunnen behouden, maar versterken. Zonder fusie komt er een moment dat we ook het huidige aanbod niet meer kunnen betalen. Daar moet je het niet op aan laten komen. Dat moet je voor zijn.

Jammer dat de tegenstanders van de fusie zich dat niet realiseren en vooral op de sentimenten van oudere inwoners inspelen met de bewering dat ze na een herindeling veel kwijt raken en verenigingen snel hun eigen karakter zullen verliezen. De waarheid is echter dat ook het verenigingsleven al lang niet meer gebonden is aan gemeentegrenzen.”

www.landgraaf.nl

foto Landgraaf.nl