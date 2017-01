Moeder nieuwe Jeugdprins Heerlen heeft nu drie prinsen aan haar zijde!

Interview met Monique Luijten

Wie is Monique?

Mijn naam is Monique Luijten, ik ben 50 jaar en ben geboren in Beek. Ik ben getrouwd met Jos (55 jaar) en ik heb twee zonen, Tim (19 jaar) en Jim (11 jaar). Ik heb een verenigingsleven en houd erg van sporten. Ik ben erg bedrijvig en kan dan ook niet stil zitten.

En gisteren 7 januari 2017 werd ook bekend dat zij de moeder is van de nieuwe Jeugdprins van Heerlen!

Wat betekent Benzenrade voor je?

Benzenrade betekent erg veel voor me. Ik vind het een geweldig dorp om te wonen. Eigenlijk wilde ik trouwen in de kapel, maar dat ging helaas niet. Het is een rustige plek met veel natuur waar je heerlijk kunt wandelen. Er wonen leuke mensen in het dorp waarmee veel gezellige activiteiten worden georganiseerd. Ik vind het altijd leuk om aan die activiteiten deel te nemen en ben er altijd bij.

Wat betekent CV de Vlavreters voor je?

Ik vind het een leuke vereniging en ben blij om er mijn steentje aan bij te dragen. Ik vind het erg belangrijk om de jeugd te stimuleren om carnaval te blijven vieren. Als de jeugd het leuk vindt blijven de ouders ook komen en houdt de jeugd zelf later de traditie van carnaval in stand. De jeugd is immers de toekomst! Ik vind de Vlavreters zelf ook een heel gezellige vereniging met een groot gevoel voor saamhorigheid.

Hoelang zit je al bij de jeugdcommissie van CV de Vlavreters?

Ik ben sinds 2008 bij de jeugdcommissie dus dit wordt mijn negende jaar.

Hoe is het eigenlijk gekomen dat je in de jeugdcommissie zit?

Mijn zoon (Tim) was jeugdprins in 2008 en toen zijn mijn man en ik gevraagd om in de jeugdcommissie te komen. Ik hoefde niet na te denken en heb meteen ja gezegd.

Wat doet de jeugdcommissie zoal?

Ten eerste kiezen we een jeugdprins en een bloemenmeisje en stellen we de jeugdraad van elf samen. We verzorgen hun kleding (niet die van het bloemenmeisje, zij kiest haar kleding zelf) en dergelijken. Bij het uitroepen van de jeugdprins en het bloemenmeisje verzorgen we een jeugdrevue, dat is een soort toneelstuk met optredens van kinderen. Na de jeugdrevue gaan we naar veel activiteiten samen met de jeugdprins, het bloemenmeisje en soms de jeugdraad. Tijdens carnaval organiseren we nog twee keer een middag in het gemeenschapshuis en gaan we mee in de optocht. Bij alle activiteiten die wij organiseren moeten we ook alle aankleding eromheen verzorgen. Dat is eigenlijk wel een goede samenvatting.

Hoe gaat het kiezen van de jeugdprins en het bloemenmeisje?

We gaan dan met de jeugdcommissie (7 personen) bij elkaar zitten en bekijken groep 6 van basisschool St. Martinus. Daaruit kiezen we 3 kandidaten voor de jeugdprins en 3 voor het bloemenmeisje. Dan mag iedereen zijn voorkeur opschrijven in een lijstje. Die stemmen worden geteld en als er één duidelijke winnaar is wordt hij het en als er geen duidelijke winnaar is wordt er geloot. De winnaar wordt gebeld of hij/zij ook wil en als hij/zij wil wordt hij/zij prins/bloemenmeisje.

Wat doe je nog aan carnaval naast de jeugdcommissie?

Ik ben lid van een eigen groep, de graasvreters. Dat is een groep van allemaal voetballers en ouders van voetballers zoals het damesteam van Weltania en verschillende jeugdleden van Weltania. We lopen al een aantal jaren mee in de optocht van Welten-Benzenrade en in de grote optocht van Heerlen. Verder zing ik nog samen met Huub Eussen onder de naam ‘de Engelkes 2.0`. We treden samen vaker op bij feestjes en in bejaardentehuizen, eigenlijk overal waar we geboekt worden.

Wat zijn je hobby’s?

Ten eerste is carnaval vieren natuurlijk een grote hobby. Ik voetbal ook heel graag, bij RKVV Weltania voetbal ik zelf in het vrouwen veteranen team en ik train diverse andere teams of help de trainers van andere teams uit. Verder speel ik nog trompet bij de Waltina kapel en wandel ik erg graag door de bossen bij Benzenrade.

Ben je al je hele leven door en door carnavalist?

Ja hoor, het is begonnen toen ik vijf was, toen ben ik naar Heerlen verhuisd met mijn ouders en vierde ik op school altijd carnaval. Na de basisschool ben ik meer in carnavalsgroepen carnaval gaan vieren en dat doe ik nu nog steeds naast de jeugdcommissie.

In 2008 had je twee prinsen in huis, hoe was het om carnaval te vieren met twee prinsen?

Ik vond het geweldig, het was supergezellig met heel veel mensen die over de vloer kwamen. Er was bijna altijd wel wat te doen en ik ging overal mee naartoe dus het was heel erg druk maar dat maakt dan niet uit. Het was ook leuk om veel liedjes te zingen en om Tim zijn LVK-liedje te zien zingen wat ik toen voor hem had geschreven.

Het was heel druk, kreeg je alles nog geregeld?

Ja hoor, ik kreeg met een paar dingen wat hulp maar alles wat ik zelf moest doen (zoals elke keer de hemden wassen) ging als het ware op automatische piloot. Ik had ruim genoeg tijd om van mijn twee prinsen te genieten.

Monique en haar 3 Prinsen zijn carnavalisten in hart en nieren en gaan er ook dit carnavalsseizoen weer een groot feest van maken!!!!

Foto’s Ruud Erens en Lucho Carreno