Nieuwjaarsconcert KSO Kerkrade zaterdag 14 januari 20.00.

Ton Reijnaerts |

De reprise van het zaterdag vanwege de gladheid ad hoc afgelastte Nieuwjaarsconcert van het Kerkraads Symfonieorkest vindt definitief zaterdag 14 januari a.s. om 20.00 plaats. Met dank aan deken Nevelstein die de St. Lambertuskerk in Kerkrade Centrum opnieuw ter beschikking stelt.

Het KSO zal samen met sopraan Kim Savelsbergh Weense klanken te gehore brengen. De toegangsprijs bedraagt € 15,–. Op de kerkbanken zijn zitkussens aanwezig. Kaarten voor het nieuwjaarsconcert zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij boekhandel Deurenberg, Marktstraat 23 Kerkrade en bij kapsalon Maré, Akerstraat 57, Kerkrade-West of via e-mail: vriendenkring@k-s-o.nl of penningmeester@k-s-o.nl