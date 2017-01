Open Zuid Nederlandse Kampioenschappen Boksen in Voerendaal.

Zaterdag 14 januari is Theater de Borenburg aan de Furenthela 16 in Voerendaal toneel van de Open Zuid Nederlandse kampioenschappen boksen. Aanvang is 19.00. Zoals gebruikelijk wordt het amateurkampioenschap opgewaardeerd met enkele bijzondere profpartijen. Hoofdschotel in Voerendaal wordt de partij tussen ongeslagen Heerlense profbokser Ricardo Snijders en de ervaren Kroaat Aleksandar Todorovic.

Het geplande titelgevecht tussen regerend Nederlands kampioen licht weltergewicht Somay Bilal en Sula Ssegawa gaat niet door. Bilal heeft zijn achillespees afgescheurd en is maandenlang uitgeschakeld. p 24 juni kroonde profbokser Somay Bilal uit Heerlerheide zich door een overtuigende puntenwinst op Brahim Kamal tot de nieuwe Nederlandse kampioen licht weltergewicht. De getalenteerde 24-jarige bokser won tot dusver al zijn acht profpartijen, waaronder vier op ‘KO’. In Voerendaal wilde Bilal zijn Nederlandse titel verdedigen tegen Ssegawa, die al zijn zes profpartijen won. Sula Ssegawa komt in Voerendaal alsnog in de ring. Hij neemt het op tegen Eindhovenaar Djiby Diagne.