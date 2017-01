Opening lunchroom Pimmm’s in Kerkrade-Centrum.

redactie van Parkstadactueel |

Op vrijdag 6 januari opende Huub Wiermans (wethouder Centrummanagement) lunchroom Pimmm’s aan de Markt 27 in Kerkrade. De nieuwe zaak is zeven dagen per week open en de menukaart biedt voor elk wat wils. “In de zomer is onze lunchroom tevens ijssalon,” zegt de 24-jarige eigenaar Pim Aretz, die zichzelf een echte ‘Kirchroätsjer jong’ noemt. “Natuurlijk willen we onze naam eer aandoen en onze gasten laten ervaren: ‘mmm, lekker!’’

Pim Aretz werd bij het opstarten van zijn bedrijf terzijde gestaan door stichting Streetwise. “Streetwise helpt niet alleen bij de vulling van leegstaande winkelpanden maar ook bij overname van bedrijven, zoals in mijn geval. Vanaf het moment dat ik met mijn plannen bij hun kwam, heb ik allerlei tips en adviezen gekregen. Zo informeerden ze mij ook over de Stimuleringsregeling van de gemeente Kerkrade”, aldus Pim Aretz.