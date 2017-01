VluchtelingenWerk Nederland ‘overweldigd’ door tussentijdse telling kaartenactie voor vluchtelingen.

1000 kaarten per dag, “Dat er meer animo zou zijn om een kaartje voor een vluchteling te schrijven, hadden we wel verwacht. Door de wereldwijde vluchtelingencrisis merkten we het afgelopen jaar al dat veel mensen graag iets willen doen voor een vluchteling. Dit zagen we al terug in de verdubbeling van het aantal vrijwilligers bij VluchtelingenWerk. Maar dat zo veel Nederlanders de moeite hebben genomen een kaartje voor een vluchteling te schrijven, hadden we niet verwacht. Tot onze verbazing bleek vanmorgen dat we de grens van 10.000 al voorbij zijn. Hartverwarmend.” zegt Dorine Manson, algemeen directeur bij VluchtelingenWerk Nederland.