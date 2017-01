wethouder van Zutphen genomineerd voor de titel “Beste lokale bestuurder 2016”.

redactie van Parkstadactueel |

Wethouder Peter van Zutphen, Heerlen

Dat gemeente Heerlen bij herhaling de titel van ‘sociaalste gemeente’ kreeg, is ongetwijfeld mede aan deze wethouder te danken. Van Zutphen wordt geprezen om zijn ‘goed sociaal beleid’. Ook noemen collega-bestuurders hem betrokken en gedreven. Opvallend: er is van de genomineerden in deze editie van Beste Bestuurder geen enkele bestuurder die zo vaak het predicaat ‘eerlijk’ krijgt toebedeeld als Van Zutphen.

Volgens de wethouder van Zutphen, bijzonder! Ik ben één van de tien genomineerden voor de titel “Beste lokale bestuurder 2016” van het blad Binnenlands Bestuur. Eerlijk gezegd vind ik de beschrijving die het blad bij mij geeft nog het leukste. Ze geven aan ik word geprezen vanwege mijn “goede sociale beleid”. Maar vooral dat ik van de genomineerde bestuurders degene ben die het vaakste als “eerlijk” wordt omschreven.

Foto Lucho Carreno