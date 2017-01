De wintertoernooien van FC Hoensbroek gaan komende vrijdag van start.

Ercan Erbas |

WINTERTOERNOOIEN FC HOENSBROEK GAAN VAN START

A.s. vrijdag 13 januari zijn de 1e elftallen van Sporting Heerlen, VV Spaubeek, SV Simpelveld en FC Hoensbroek als eerste aan de beurt.

Zij zullen gaan strijden om de inmiddels bekende FC Hoensbroek Wintercup.

Om 19.00 uur zullen FC Hoensbroek 1 tegen VV Spaubeek 1 en Sporting Heerlen 1 tegen SV Simpelveld 1 het spit afbijten.Aansluitend zal een DJ voor de nodige sfeer gaan zorgen.

Op zaterdag 14 januari is het de beurt aan de teams van JO15-1(C1). Met teams als De Ster, SV Meerssen, DESM, VV Scharn, Sporting Heerlen, VV de Leeuw, WDZ, VV Reuver, HBSV en FC Hoensbroek is voldoende spanning en topvoetval gegarandeerd. Aanvang van dit toernooi is om 10.00 uur en de finalewedstrijden zijn rond 15.30 uur gepland.

Vervolgens gaan wij dan op zondag 15 januari verder met de 1e elftallen. Om 13.00 uur kruisen FC Hoensbroek 1 tegen SV Simpelveld 1 en VV Spaubeek 1 tegen Sporting Heerlen 1 de degens met elkaar.

Na afloop zal er over de wedstrijden van vrijdag en zondag een stand opgemaakt worden.

De winnaar mag dan de Wintercup 2017 in ontvangst nemen. Na afloop wederom een gezellige afsluiter met een DJ.

De wintertoernooien van FC Hoensbroek zullen vervolgens afgesloten worden op zaterdag 21 januari met een toernooi voor de JO13-1(D1) met als deelnemende teams: VV Helden, Abdissenbosch/Sylvia combi, Sporting Heerlen, RKVVM/Gulpen/Sibbe combi, SHH, Westwacht 08 Aachen, Fortuna Sittard en FC Hoensbroek.

Ook hier spanning ten top. Aanvang zal 10.00 uur zijn. Vervolgens start om 13.00 de finale- en verliezerspoule. Tijdens de toernooidagen is er vrije entree. Dus kom rustig eens kijken op Sportpark Overbroek te Hoensbroek.

www.fchoensbroek,net