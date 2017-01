David Garrett Stargast Kurpark Classix 2017.

Ton Reijnaerts |

Wereldster David Garrett is Stargast bij de Kurpark Classix 2017 in Aken. De vioolvirtuoos geeft zondag 3 september samen met het Sinfonieorchester Aachen een bijzonder Tsjaikovski op.35 in D-Dur cross-over vioolconcert. David Garrett staat te boek als een muzikale Godenzoon. Hij heeft een plaats in het Guinness Book of Records als de snelste violist ter wereld. De violist speelde ‘De vlucht van de hommel’, van Nikolaj Rimski-Korsakov, in 1 minuut, 5 seconden en 26 honderdste. Dat zijn gemiddeld 13 noten per seconde.

‘Coming home’, zo mag je het concert van David Garrett in Aken duiden. Het is inmiddels alweer acht jaar geleden dat Garrett in zijn geboortestad Aachen voor een optreden kon worden gestrikt. Dat het Kurpark Classix organisator Christian Mourad nu is gelukt, mag je dan ook een knap staaltje vakmanschap noemen. David Garrett is immers uitgegroeid tot een mondiale ster, die wereldwijd grote arena’s vult, zoals actueel met zijn tournee Explosive Live.

David Bongartz, alias David Garrett, werd op 4 september 1980 in keizerstad Aachen geboren. De zoon van een Amerikaanse moeder en Duitse vader begon in navolging van zijn broer al op vierjarige leeftijd viool te spelen. David ontpopte zich als een muzikaal wonderkind. Op vijfjarige leeftijd nam hij deel aan zijn eerste wedstrijd en hij won de eerste prijs. Op zevenjarige leeftijd speelde hij reeds wekelijks voor publiek.

Garrett studeerde verder viool aan het Conservatorium van Lübeck. Op 12-jarige leeftijd begon hij samen te werken met de befaamde Poolse violiste Ida Haendel. Hiervoor reisde hij grote delen van Europa af. Toen David Garrett dertien jaar was, nam hij zijn eerste twee cd’s op, verscheen hij op de Duitse en Nederlandse televisie en gaf hij een concert in Villa Hammerschmidt, de tweede officiële ambtswoning van de Duitse bondspresident. Tijdens dit concert speelde hij op de beroemde Stradivarius ‘San Lorenzo.

Met dertien tekende Garrett als jongste violist aller tijden een contract bij Deutsche Grammophon. Op 17-jarige leeftijd speelde hij met de Münchener Philharmoniker, onder leiding van Zubin Mehta, in Delhi en Bombay een reeks concerten voor de vijftigste verjaardag van het Onafhankelijkheid van India. David Garrett zette zijn studies verder aan het Royal College of Music in Londen. Op 21-jarige leeftijd werd hij uitgenodigd om te spelen op de BBC Proms. In 2004 trok hij naar New York en studeerde als één van de eerste studenten van Itzhak Perlman, af aan de Juilliard School in New York City.

In New York ontwikkelde hij ook zijn passie voor cross-over. “Als zestienjarige dacht ik altijd waarom zijn mijn vrienden en gelijk oude jeugd niet bij dit klassieke concert? Ze horen niet de fantastische muziek van Bach, Mozart, Beethoven of Bruch.” David Garrett bedacht en vond oplossingen. Mensen die zelden een klassiek concert bezoeken worden dolenthousiast als hij klassieke melodieën op zijn viool aanspeelt. De violist mixt dan ook klassiek met Popsongs en andere populaire muziek en zelfs heuse Jam- Sessions. David Garrett is, zoals ook o.a. Leonard Bernstein en André Rieu, er dan ook van overtuigd dat het alleen goede en slechte muziek bestaat, ongeacht in welk genre. Het openbaart zich in zijn fascinerende cross-over-concerten, die verschillende muziekstijlen en epochen naadloos verbindt.

