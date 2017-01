Eve Vaudeville “ Burlesque en variété feest “bij Cultuurhuis-Heerlen.

Eve Vaudeville

“ Burlesque en variété feest “

datum: vrijdag 13 januari

aanvang: 20.30 uur

entree; Voorverkoop 10.00 euro Avondkassa : 12.00 euro

Love Lya en Fairy Morgaine presenteren een onvergetelijke feest met een nieuwe generatie vaudeville artiesten: Burlesque, Pin Up, Magic and lots of fun!

Het is nog te vroeg om te stoppen met feest vieren na al deze gezellige winterdagen …Verlies jezelf in ons “Eve Vaudeville” avontuur – een nieuwe variété avond voor de regio.