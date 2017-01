Gemeente Kerkrade helpt bij doorgroei Ruilwinkel Eygelshoven .

redactie van Parkstadactueel |

Vanaf 9 januari heeft de ruilwinkel in Eygelshoven een andere plek, namelijk het Socio-Project. De winkel had dringend behoefte aan een nieuwe locatie vanwege het nog steeds groeiend aantal leden en de grote hoeveelheid spullen die over de toonbank gaat. De bedoeling is dat de ruilwinkel begin februari haar deuren op de nieuwe locatie opent.

Subsidiebijdrage gemeente

“Omdat de ruilwinkel werkt met sponsors en dit aantal erg terug loopt, heeft het bestuur van de ruilwinkel contact gezocht met de gemeente. Deze laatste is op zoek gegaan naar mogelijkheden om te helpen en dit heeft geresulteerd in een subsidiebijdrage. Hierdoor wordt de verhuizing van de ruilwinkel naar een ruimere locatie mogelijk. Ik ben erg blij dat we deze bijdrage hebben kunnen leveren aan een dergelijk goed lopend burgerinitiatief”, aldus wethouder Huub Wiermans (Sociale Zaken/Armoedebeleid). De nieuwe plek is de voormalige ruimte van de kinderopvang in het Socio-Project. Deze is centraal gelegen en heeft veel vierkante meters.

Succes

Inmiddels heeft de winkel 668 leden en gaan er circa 560 goederen per week in en uit in de drie dagdelen die de ruilwinkel open is. Er werken nu 20 vrijwilligers en er wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd systeem. Wethouder Tim Weijers (Wijkwethouder Noord): “Het succes van de ruilwinkel is geweldig en inmiddels heeft dit concept haar functie voor de wijk en haar inwoners bewezen. Tevens vind ik de ruilwinkel een uitstekend voorbeeld van de zogenaamde participatiemaatschappij, waarbij eigen kracht van inwoners en de buurt centraal staat. Bovendien is de ruilwinkel daarnaast ook een heuse ontmoetingsplek geworden.”

De gemeente Kerkrade en woningcorporaties Wonen Zuid en Wonen Limburg werken samen aan een goede toekomst voor de buurten Waubacherveld, Hopel, Eygelshoven-Kom, Vink, Erenstein, Chevremont en Haanrade. Bij het uitvoeren van plannen en projecten maken zij gebruik van de Stadsdeelvisie Kerkrade Noord en Oost II, waarin de huidige situatie in kaart is gebracht en waarbij de richting is aangegeven wat er nodig is om klaar te zijn voor de toekomst. Dit doen zij ook door het actief ondersteunen en uitdragen van (buurt-)initiatieven van bewoners en/of ondernemers. Om een overzicht te krijgen van wat er allemaal speelt in de buurten aan projecten en initiatieven, is in 2015 het Uitvoeringsprogramma ‘Op Flexpeditie’ opgestart dat steeds actueel wordt gehouden en te bekijken is op www.kerkrade.nl en op de Facebookpagina Wijkontwikkeling.

Foto Kerkrade.nl