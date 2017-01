Iedere donderdag gratis entree in Ludwig Forum Aachen.

Ton Reijnaerts |

Met ingang van morgen kan iedere donderdag een gratis bezoek worden gebracht aan het internationaal gerenommeerde Ludwig Forum voor moderne en hedendaagse kunst, aan de Jülicher Straße 97-109, in Aken. De Akense traditieonderneming Zentis neemt de entreekosten voor haar rekening.

Het Ludwig Forum werd in 1991 geopend in de voormalige paraplufabriek Emil Brauer. Het fabrieksgebouw stamt uit 1928 en is destijds in de Bauhaus-stijl ontworpen door de architect Josef Bachmann, uit Aken. Begin jaren tachtig verkreeg de stad Aken het gebouw en werd de spectaculaire ombouw tot museum geïnitieerd. Hoofdreden was om de mondiaal gerenommeerde verzameling van het Akense kunstverzamelaarsechtpaar Peter en Irene Ludwig een passende ambiance te bieden. Bijkomende reden was om Aken Noord een forse culturele impuls te geven.

Het museum beschikt over zalen voor de vaste collectie en wisselexposities, een atelier voor restauratiewerkzaamheden, een bibliotheek en een restaurant. Ook herbergt het Ludwig Forum een bijzondere uitdieping, die dienstdoet als theaterzaal. Het zwaartepunt van de exposities ligt bij: Amerikaanse kunst, videokunst, lichtsculpturen en graffiti.

Tot de vaste collectie behoren werken van: Jean-Michel Basquiat, Jonathan Borofsky, Chuck Close, Franz Gertsch, Duane Hanson, Keith Haring, Jenny Holzer, Jörg Immendorff, Allen Jones, Joseph Beuys, Wolf Vostell, Roy Lichtenstein, Nam June Paik, A. R. Penck, Robert Rauschenberg, Gerhard Richter en Andy Warhol. Tot het museum behoort ook een beeldenpark met werken van kunstenaars als: Jonathan Borofsky, Alan Sonfist, Wolfgang Nestler, Horst Antes, Thomas Virnich en Nils-Udo.

Gratis income tijdens Zentis-dag

Samen met de stad Aken verleent het Ludwig Forum tweejaarlijks de Kunstprijs Aachen. Kunst en cultuur moet in de filosofie van Peter en Irene Ludwig en hun erfgenamen ook bereikbaar zijn voor eenieder. Dat sociale gedachtengoed wordt ook omarmd door Zentis-topman Karl-Heinz Johnen. t ZENTIS GmbH & Co. KG, omzet 640 miljoen euro, ruim 1500 medewerk(ster) en vestigingen in Duitsland, Polen, Hongarije en USA, is een internationaal opererend premium merk op het gebied van Confituren (jams) en Süßwaren. Ook is Zentis industrieel groot toeleverancier op het gebied van chocolade. Het 120 jaar oude Zentis is echter onverminderd ook trouw en loyaal aan de stad en de streek waar het bedrijf groot is geworden. Het vertaalt zich in een bijzondere cultuursponsoring voor de inwoners van Aken en de mensen in de (EU)regio.