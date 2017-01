Oud profvoetballer Mohamed El Berkani wordt komend seizoen de nieuwe trainer van SV Eikenderveld.

redactie van Parkstadactueel |

Mohamed El Berkani links op de foto.

Mohamed Elberkani wordt komend seizoen de nieuwe trainer van SV Eikenderveld. Hij volgt hiermee Ben Labyed op, die na een termijn van vier jaar bij de club, aan het einde van het seizoen vertrekt. Mohamed Elberkani heeft een lange staat van dienst in het prof en amateurvoetbal en het bestuur is dan ook verheugd dat zij deze ambitieuze coach voor drie jaar heeft weten te binden.

Vele leden en supporters van SV Eikenderveld kennen Mohamed Elberkani, want hij voetbalt inmiddels al twee jaar in ons eerste elftal. Toch willen wij jullie hem via deze weg even voorstellen…

Mo Elberkani is 34 jaar, geboren in Heerlen en komt uit een gezin van 6 kinderen. Mohamed is al 8 jaar gelukkig getrouwd met Ikrame met wie hij 3 kinderen heeft. Dochter Amina van 6 jaar, zoon Yassine van 5 jaar en zoon Soulymane van 2 jaar. Mo is van beroep assistent vestigingsmanager bij Heuts automaterialen in Margraten waar hij al 4 jaar werkt. Mo en zijn gezin wonen in Heerlen. Zoals de meeste wel weten is Mo een echte voetbalgek. Het gaat hem dan ook niet alleen om “zijn” spelers, maar hij is ook oprecht betrokken bij de hele vereniging.

De voetbalgeschiedenis van de voetballer Mohamed El Berkani is indrukwekkend. Mo is begonnen bij de jeugdteams van SV Eikenderveld en RKSV Bekkerveld. Na Bekkerveld is Mo zelfs nog een jaar gestopt met voetballen maar dankzij Fatih Sonkaya is hij daarna bij Roda JC gekomen. Mede door het vertrouwen van Wim Vrosh en René Trost heeft hij een mooie voetbal carrière gehad.

Mo is begonnen bij de A1 van Roda JC en daarna bij de beloften. Na 3 jaar maakte hij de overstap naar het 1e elftal en tekende hij zijn eerste profcontract. 2 jaar later, eenmaal bij de selectie van Roda JC te hebben gezeten werd Mo tussendoor verhuurd aan Fortuna Sittard. Na een korte terugkeer bij Roda JC is Mo vervolgens naar Lierse SK (hoogste niveau) in België gegaan, waar René Trost toen hoofdtrainer was. Na het vertrek van René Trost is ook Mo vertrokken naar Oost Duitsland, naar Carl Zeiß Jena welke destijds uitkwam in de 2e Bundesliga. Hier was hij 1 jaar actief. Vervolgens is hij voor twee jaar naar FC Erzgebirge Aue gegaan om daarna zijn loopbaan bij SV Vise in België te vervolgen.

Na 3 FC Erzgebirge had Mo voor een avontuur in Marokko gekozen waar hij echter na 6 maanden zijn contract liet ontbinden. Dit, mede omdat Mo en zijn gezin niet konden aarden in stad waar zijn toen woonden. Na dit avontuur heeft Mo een punt achter zijn profvoetballer gezet en is hij terug naar Nederland gekomen.

Mo is vervolgens bij EHC Hoensbroek gaan voetballen waar hij tevens ook het aanbod kreeg om bij Heuts automaterialen te gaan werken. Na EHC speelde hij resp. voor Chevremont en GSV. Inmiddels voetbalt hij al 2 jaar bij het eerste van SV Eikenderveld waarvan hij ook aanvoerder is.

Mo heeft nu zijn Trainers Cursus 3 diploma gehaald en is in januari aan de Trainers Cursus 2 begonnen. In zijn groep zaten o.a. Adil Ramzi, Jeffrey Leiwakabessy, Theo Janssen en Yassine Abdellaoui.

Zoals het lijstje clubs waar Mo voetballer was al bevestigd, gaat het Mo niet om het werken bij grote clubs, maar kiest hij meer voor kleinere, gezellige en familiare clubs. Let wel, op het veld is daar niets van te merken! Respect, aandacht voor elkaar en plezier hebben, zijn heel belangrijk, maar er moet wel hard gewerkt worden. Onze nieuwe trainer is namelijk bloedfanatiek en hij kan erg slecht tegen zijn verlies. Hij vindt het een uitdaging om met onze selectie, met plezier te laten spelen, de mensen te motiveren en de boel slim te organiseren. Alles, met als doel om het beste uit de spelers en het team te halen.

De eerste indrukken die Mo heeft opgedaan bij SV Eikenderveld zijn uitermate positief! Een spelersgroep die leergierig is, wederzijdse acceptatie en een vereniging die warmte uitstraalt en dat hij zich welkom voelt. Van onze kant kunnen we dat van harte beamen.

www.sveikenderveld.nl

Foto Lucho Carreno