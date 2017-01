65-jarig huwelijk van de echtpaar Becher-Boels uit Heerlen.

Gisteren middag bezocht de wethouder Peter van Zutphen het echtpaar Becher-Boels om hen namens de gemeente te feliciteren met hun 65-jarig huwelijk.

Ze vertelden over de grote verschillen tussen de tijd dat ze trouwden, in 1952, en nu. Over hun werk, over lief en leed in hun persoonlijk leven

Ze zijn nu 91 en 88 jaar oud, en buitengewoon vitaal. Ze wonen in Park Imstenrade, en lopen vandaar naar de Heerlerbaan. Ook rijden ze auto. In huis doen ze het huishouden zelf.

Ze zijn beiden heel erg te spreken over het wonen in Park Imstenrade, waar ze al vanaf de start in 1999 wonen. Het mooie appartement, de mooie omgeving, de goede voorzieningen, de activiteiten voor de bewoners.

Ze volgen ook het gemeentelijke nieuws. De samenwerkingskrant Landgraaf-Heerlen lag op tafel. Beiden zijn net zo benieuwd als ik hoe de gemeenteraden volgende week over de fusie Landgraaf-Heerlen gaan beslissen!