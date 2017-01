Prinsenproclamatie V.V. De Eekheuëre Heële.

Op vrijdag 13 januari 2017 proclameren wij onze nieuwe prins in de Manegezaal van Auberge De Rousch. We nemen om 21.30 uur afscheid van Prins Kenny (Odekerken) I. Direct daarna stellen we de 11 kandidaten voor en na een intermezzo door Vee & Dee wordt de nieuwe prins gepresenteerd. DJ Mathijs van de Entertainment Company zorgt voor de muzikale invulling. M.a.w. na de proclamatie kunnen de beentjes van de vloer! Gratis entree!