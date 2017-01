Expositie Wim Albrink in Parkstad Limburg Theaters Heerlen.

Op zaterdag 21 januari zal Wim tijdens het BGL Theaterweekend live schilderen in het theater.

Van 24 januari tot 24 februari 2017 is er een expositie van portretschilder Wim Albrink te zien in Parkstad Limburg Theaters Heerlen.

Wim Albrink is geboren op 15 december 1964 te Heerlen .

In 1988 studeerde hij af aan de Stadsacademie voor Beeldende Kunsten te Maastricht.

Het volgen van de masterclass van de Oostenrijkse kunstenaar Xenia Hausner, aan de Sommerakademie in Salzburg in 2004, doet Wim beseffen, dat portretschilderen zijn roeping is. In zijn werken tracht hij je mee te nemen op een visuele reis door het verhaal dat het leven in het gelaat van de persoon heeft getekend. Daarbij schildert hij hun ziel, verweven met de desbetreffende geschiedenis van het model en onthult zodoende hun lot. Hij toont op deze manier waarheden die zijn modellen zelf soms slechts vermoed hebben. Wat verborgen is, wordt zichtbaar en voelbaar gemaakt. Facetten van een persoonlijkheid komen zo aan het licht. Zijn schilderstijl is, zoals hijzelf, zeer snel en direct. Niets verhullend zet hij zijn onderwerpen op het doek.

Zijn grote voorbeelden in de schilderkunst zijn Lucian Freud ( GB, 8-12-1922 tot 20-07-2011 ) en Xenia

Hausner ( Aut , 1951 )

Lucian Freud zelfportret

Xenia Hausner – Angela

Zijn techniek is bij voorkeur acrylverf op linnen. Acrylverf is reukloos en sneldrogend en dat leent zich uitermate voor de vlotte schilderstijl die hem kenmerkt. In zijn zolderatelier aan zijn thuisadres komen de werken dan tot stand ,meestal met koude koffie en melancholische muziek. Deze brengen hem in de juiste gemoedstoestand ,zodat hij het evenwicht vindt tussen concentratie en intuïtie. Een evenwicht, dat vereist is voor een optimaal portret

Liefst schildert hij markante persoonlijkheden, die karakteristiek voor Heerlen en Parkstad zijn. Hij tracht hiermee zijn geboortestad mede de identiteit te geven, die het zo zoekt. Deze expositie geeft hier een confronterend beeld van.

Een bijzonder plek is ingenomen door het schilderij van Jeroen Willems, dat door de familie beschikbaar is gesteld voor deze expositie, en dat eenmalig voor het publiek te zien zal zijn.

Dit is tevens de enige keer dat mijn portret van Jeroen Willems voor het publiek te zien zal zijn , ( is ook de meest geschikte plek waar het zou kunnen dacht ik zo )

Wim heeft geëxposeerd in Nederland en Duitsland en onder andere op TV meegewerkt aan ‘Sterren op het doek’ van Omroep Max, waar hij Job Cohen heeft geportretteerd.

Het schilderij “DeWolff” is geveild voor Serious Request Heerlen 2015.

Foto Lucho Carreno