Extra inzet en facilitering gladheidsbestrijding in Kerkrade.

redactie van Parkstadactueel |

Afgelopen weekend is in het hele land sprake geweest van extreme gladheid door ijzel en ijsregen. Deze uitzonderlijke situatie heeft ook in Kerkrade uiteraard tot de nodige overlast geleid. Ook in de komende periode zullen de vastgestelde routes in de gemeente worden gestrooid. Dit gebeurt op dezelfde wijze als in de buurgemeenten in de regio. De uitvoering van deze werkzaamheden vindt in opdracht van de Parkstadgemeenten plaats door de bekende strooiwagens van Rd4. Daarbij wordt uiteraard voorrang gegeven aan de hoofdwegen en de wijkontsluitingswegen.

Aanvullend op deze maatregelen zal de gemeente Kerkrade ook zelf extra medewerkers en materieel inzetten bij de gladheidsbestrijding in stad en wijken. Instellingen die regelmatig door veel inwoners worden bezocht zal de gemeente extra tegemoet komen. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld gemeenschapshuizen, winkelcentra, verzorgingshuizen en scholen die sinds enkele jaren de beschikking hebben gekregen over een strooiwagentje (zie foto). Bij deze meer dan 50 instellingen bezorgt de gemeente eind deze week extra korrelzout. “Wij komen hiermee tegemoet aan vragen van instellingen en danken hen bij voorbaat voor hun inzet om Kerkrade in de winterperiode samen toegankelijk te houden”, aldus wethouder Tim Weijers (Openbare Ruimte).

Foto kerkrade.nl