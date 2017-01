KEVIN BLOM ZONDAG SCHEIDSRECHTER RODA JC KERKRADE – FEYENOORD.

Kevin Blom is door de KNVB aangesteld als arbiter tijdens de wedstrijd Roda JC Kerkrade – Feyenoord op zondag 15 januari 2017.

Scheidsrechter Blom krijgt bij de wedstrijd Roda JC Kerkrade – Feyenoord assistentie van Patrick Langkamp en Joost van Zuilen, Christiaan Bax is de vierde official. De wedstrijd in het Parkstad Limburg stadion begint zondag 15 januari om 12.30 uur.

Kevin Blom floot eerder dit seizoen de competitiewedstrijden Roda JC Kerkrade – NEC Nijmegen [0:1] en Roda JC Kerkrade – PSV [0:0].

Foto RodaJC