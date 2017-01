The Black Stars bij het cultuurhuis-Heerlen

The Black Stars

datum zaterdag 14 januari

aanvang: 20.30 uur

entree: 8.00 euro

Knipkaartvoorstelling

Begonnen in 1961 zijn The Black Stars , nu nog steeds op de bühne, nog net zo enthousiast als 55 jaar geleden. De muziek van Cliff Richard en The Shadows, Elvis, Bill Haley en sixties bands als The Stones , Beatles en The Kinks zijn nog steeds een genot om te horen. Kom en laat je vanavond ook weer meeslepen door The Black Stars in dit feest van herkenning en herinnering.

Cultuurhuis Heerlen

Sittarderweg 145

6412 CD Heerlen

info@cultuurhuisheerlen.nl

Reserveren: http://www.cultuurhuisheerlen.nl/reserveren.html

Foto Cultuurhuis