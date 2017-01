Volop kansen bij VDL Nedcar.

redactie van Parkstadactueel |

Jos Palmen en Patricia van Horssen uit Heerlen zaten 17 jaar in de bijstand. Altijd budgetteren. Boodschappen doen was een uitje geworden. Toen gleed een flyer in de bus: of ze, na een korte opleiding, wilden werken bij VDL Nedcar. “Het moet nu gebeuren”, besloot Jos. Het begin was zwaar: vier uur ’s ochtends op, twee uur met de bus en dan ineens al die nieuwe collega’s. Maar ze hielden vol en hebben nu allebei een contract. Jos op de heftruck, Patricia in de lakstraat. Ze sparen nu voor een auto. — met VDL Nedcar.