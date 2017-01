bestaat de mogelijkheid dat de gemeente Voerendaal de Bergseweg gaat afsluiten voor alle verkeer.

redactie van Parkstadactueel |

Gezien de weersvoorspellingen voor de komende periode, sneeuw en strenge vorst, bestaat de mogelijkheid dat de gemeente de Bergseweg gaat afsluiten voor alle verkeer. Dit gebeurt op het moment dat de verkeersveiligheid voor weggebruikers in het geding is. Het kan zijn dat de Bergseweg vannacht al wordt afgesloten en u weer gebruik moet maken van de omleidingsroute. Zodra de weersomstandigheden het toelaten en het weer veilig is om gebruik te maken van de Bergseweg, wordt deze open gesteld.

De voorspelde weersomstandigheden zijn van dien aard dat aannemer Kurvers de voorgenomen werkzaamheden voor komende periode (ca. 2 weken) niet kan voortzetten. De verkeerslichten zijn tijdelijk buiten werking gesteld. Zodra de temperatuur het toelaat zal de aannemer de werkzaamheden hervatten en worden de verkeerslichten weer in werking gesteld.

Foto Voerendaal